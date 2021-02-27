Kayseri'de, karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi
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Kayseri'de, karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi

27.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:20
Kayseri'de, karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi

Kayseri'de, karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildiKAYSERİ'de, yurt dışından geldikleri için karantinada olmaları gerekirken sokağa çıkan gurbetçiler A.D. ve N.D., 3 bin 150'şer TL para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.

Kayseri'de, karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi

KAYSERİ'de, yurt dışından geldikleri için karantinada olmaları gerekirken sokağa çıkan gurbetçiler A.D. ve N.D., 3 bin 150'şer TL para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.

Kentte polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü. Polis ekipleri, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktasında yabancı plakalı otomobili durdurdu. Sürücü A.D. ile yanındaki arkadaşı N.D.'nin yapılan HES kodu kontrolünde Hollanda'dan geldikleri ve karantinada olmaları gerektiği belirlendi. Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası uygulanan A.D. ve N.D., gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla yurda götürülerek karantinaya alındı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,


Kayseri'de, karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi
Kayseri'de, karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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