Kayseri'de karantinadaki vatandaşlardan KYK yurduna övgü
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Kayseri'de karantinadaki vatandaşlardan KYK yurduna övgü

Irak ve Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Melikgazi Yurdu'nda gözlem altında tutulan vatandaşlar, devlete sevgilerini ve güvenlerini dile getirdi.

19.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:38
Kayseri'de karantinadaki vatandaşlardan KYK yurduna övgü

Irak ve Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilerek yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Melikgazi Yurdu'nda gözlem altında tutulan vatandaşlar, devlete sevgilerini ve güvenlerini dile getirdi.

Kuveyt'ten eşi ve çocuğuyla Türkiye'ye getirilerek 14 günlük karantina sürecini yurtta geçiren Turgay Tatlıgün, odasından çektiği videoyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerinin sağ salim uçakla Kuveyt'ten getirilmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Kendilerine aileden biri gibi davranan yurt görevlileri ve sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Tatlıgün, "Biz hep birlikte Türkiye'yiz." dedi.

Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilen İshak Özen ise böyle bir hizmet karşısında duygularını dile getirmekte zorlandığı ifade etti.

"Ne mutlu ki böyle bir ülkede yaşıyorum" diyen Özen, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım Allah sizden razı olsun. Bizi bu yurda getirdiniz, ben 5 yıldızlı bekliyordum ama siz bizi 10 yıldızlı bir yurda yerleştirdiniz. Her şey umduğumuzdan çok daha iyi. Çok iyi şartlarda karantina sürecimizi yaşıyoruz. Tüm emeği geçenlere, yurt çalışanlarına canıgönülden teşekkür ediyorum. Bizlere Türk bayrağı bile hediye edildi. Size minnettarız Sayın Cumhurbaşkanım."

Yurtta kalanlardan Mesut Filiz ise "Sayın Cumhurbaşkanım seni çok seviyorum. Bizi buraya uçakla getirdin. 5 yıldızlı beklerken 10 yıldızlı otele yerleştirdin. Allah sizden razı olsun. Sağlık Müdürlüğümüze, Kayseri Valiliğine hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Biz bize yeteriz." diye konuştu.

Formlarda övgü dolu sözler

Karantinadaki vatandaşlar, odalarında bulunan talep ve şikayet formlarına yazdıklarıyla da hem yurt görevlilerine şükranlarını hem de memnuniyetlerini dile getirdi.

Kuveyt'ten getirilen vatandaşlardan Ramazan Güler, forma şunları yazdı:

"Parasıyla da olsa vatandaşına sağlık hizmeti veremeyen devletlerin olduğu bir dünyada vatandaşını özel uçakla getirip 10 yıldızlı otel konforunda misafir eden devlet gibi devletiz. Gece gündüz bizim rahatımız için çalışan görevlilerin aileleriyle beraber huzur, sağlık içinde yaşamasını diliyorum."

Formlara duygularını yazan vatandaşlardan Mustafa İmalı da hiçbir talebinin olmadığını çünkü her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü belirtti.

"Geri dönüşler mükemmel"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise karantinadaki vatandaşların kaldıkları odalara talep ve şikayetlerini yazmaları için bıraktıkları formlara duygularını yazanların bunları mesaj ve sosyal medya yoluyla kendilerine ulaştırdıklarını anlattı.

Aldıkları geri dönüşler sayesinde motive olduklarını vurgulayan Eskici, şunları kaydetti:

"Bu memnuniyetler devletimizin, milletimizin gücünü, beraberliğini gösteriyor. Geri dönüşler mükemmel. İnsanlar hiç ummadıkları bir şekilde karşılandıklarını dile getiriyorlar. Biz kendilerini Türk bayraklarıyla karşıladık, bayrak dağıttık. Kuveyt'ten gelenler orada bir koğuşta kalıyormuş. Yurdumuzu görünce '5 yıldızlı otelde kalıyoruz, biz devletin yurtlarının böyle olduğunu bilmiyorduk' diyorlar. Bu da bizim azmimizi artırıyor. Bakanlığımız, teşkilatımız bu insanları bağrına bastı. Çalışma arkadaşlarımız bu memnuniyet içeren cümleleri okuyunca çalışma azimleri artıyor. 'Biz nasıl büyük, güzel bir iş yapıyoruz' diye düşünüyorlar. 14 günlük misafirlikleri boyunca buradaki insanlarımızı en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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