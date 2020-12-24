Karantinada olması gereken kişi aparttaki arkadaşına ziyarette yakalandı
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Karantinada olması gereken kişi aparttaki arkadaşına ziyarette yakalandı

24.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:18
Karantinada olması gereken kişi aparttaki arkadaşına ziyarette yakalandı

Kayseri'de temaslı olduğu için karantinada olması gereken kişi, apartta yakalanarak yurda yerleştirildi.

Kayseri'de temaslı olduğu için karantinada olması gereken kişi, apartta yakalanarak yurda yerleştirildi.

Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki Kovid-19 denetimlerini sürdüren polis ekipleri, R.K'nin (30) izolasyonda olması gerekirken bir aparta kayıt yaptırmak istediği bilgisini aldı.

R.K'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu ve karantinasının son gününde dışarı çıktığı belirlendi.

Polislere apartta kalan arkadaşının yanına ziyarete gitmek için dışarı çıktığını belirten genç, çağrılan ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.

Karantinada olması gereken kişi aparttaki arkadaşına ziyarette yakalandı
Karantinada olması gereken kişi aparttaki arkadaşına ziyarette yakalandı
Karantinada olması gereken kişi aparttaki arkadaşına ziyarette yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 22:18:34. #1.15#
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