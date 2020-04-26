Kayseri'de karantinada kalanlara İl Müftülüğünden manevi destek
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Kayseri'de karantinada kalanlara İl Müftülüğünden manevi destek

Kayseri İl Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla farklı ülkelerden Türkiye'ye getirilerek yurtlara yerleştirilen vatandaşlara Kur'an-ı Kerim, seccade ve Hazreti Peygamber'in hayatının anlatıldığı kitaplardan oluşan set dağıttı.

26.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:54
Kayseri'de karantinada kalanlara İl Müftülüğünden manevi destek

Kayseri İl Müftülüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla farklı ülkelerden Türkiye'ye getirilerek yurtlara yerleştirilen vatandaşlara Kur'an-ı Kerim, seccade ve Hazreti Peygamber'in hayatının anlatıldığı kitaplardan oluşan set dağıttı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, din görevlileri, koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında evinden dışarı çıkamayan vatandaşların her ihtiyacını karşılamak için çalışıyor.

Vaiz, imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an Kursu öğreticileri, vatandaşlara her türlü manevi destek ve rehberlik hizmeti vermenin yanı sıra sokağa çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlara yardımcı oluyor.

Din görevlileri, yurt dışından Kayseri'ye getirilen, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Melikgazi ve Hunat Hatun Yurdu'na karantinaya alınan 500 kişiye manevi destek sağlamak amacıyla Kur'an-ı Kerim, seccade ve Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan kitaplardan oluşan set hediye etti.

Öte yandan, karantinadaki vatandaşlara telefonla dini konularda rehberlik hizmeti de veriliyor.

Kaynak: AA

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