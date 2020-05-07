Kayseri'de karantina süresi dolan 289 kişi memleketlerine uğurlandı

Özbekistan'dan getirildikten sonra Kayseri'de karantinaya alınan 289 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

Özbekistan'dan getirildikten sonra Kayseri'de karantinaya alınan 289 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

14 gün önce uçakla Özbekistan'dan Kayseri'ye getirilen 289 kişi, korona virüs tedbirleri kapsamında Melikgazi Yurt Müdürlüğü'nde karantinaya alındı. 14 günlük karantina sürecinin ardından bugün tahliye edilen 289 kişi, AFAD, sağlık ve yurt çalışanları tarafından memleketlerine uğurlandı. Memleketlerine uğurlanan vatandaşlara yurt müdürlüğü tarafından fidan hediye edildi. Tahliye olanların Türkiye'nin 47 iline gönderileceği öğrenildi.

"Allah devletimizden razı olsun"

Özbekistan'dan gelen ve 14 gün boyunca yurtta kalan vatandaşlar, hükümete ve görevlilere teşekkürlerini ileterek, sorunsuz bir 14 gün geçirdiklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA