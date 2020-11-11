Kayseri'de karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis
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Kayseri'de karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis

11.11.2020 18:08 | Son Güncelleme: 11.11.2020 18:08
Kayseri'de karantina ihlaline 1 ay 20 gün hapis

KAYSERİ'de karantina kuralını ihlal ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan işçi Ç.Ö., 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de karantina kuralını ihlal ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan işçi Ç.Ö., 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle evinde karantinaya alınan Ç.Ö. karantinanın 8'inci gününde kuralı ihlal ederek, dışarıya çıktı. Otomobiliyle polis kontrol noktasında yakalanan Ç.Ö. hakkında tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi. Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Ç.Ö. hakkında, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame sonrası Ç.Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı. Karantinaya alınan evin babasına ait olduğunu söyleyen Ç.Ö., "Düğünüm olduğu için, gerekli eşyalar ve hazırlıklar için mecburen çıkmam gerekti. Mümkünse beraatını istiyorum" dedi.

Mahkeme hakimi sanık Ç.Ö.'yü, TCK'nın 195'inci maddesindeki, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 1 ay 20 güne düşürdü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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