Kayseri'de karantina ihlali yapan kadın kontrol noktasında yakalandı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gereken kadın, kontrol noktasında yakalandı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gereken kadın, kontrol noktasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü H.G'nin Kovid-19 temaslısı olduğu için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler, kadına 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

H.G, 112 Acil Servis ekiplerinin nezaretinde Kovid-19 testi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün