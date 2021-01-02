Kayseri'de karantina ihlali yapan kadın kontrol noktasında yakalandı
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Kayseri'de karantina ihlali yapan kadın kontrol noktasında yakalandı

02.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:46
Kayseri'de karantina ihlali yapan kadın kontrol noktasında yakalandı

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gereken kadın, kontrol noktasında yakalandı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olması nedeniyle evinde karantinada bulunması gereken kadın, kontrol noktasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kontrol noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü H.G'nin Kovid-19 temaslısı olduğu için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler, kadına 3 bin 150 lira para cezası uyguladı.

H.G, 112 Acil Servis ekiplerinin nezaretinde Kovid-19 testi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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