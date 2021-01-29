Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kapanan 104 mahalle yolu ulaşıma açıldı
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Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kapanan 104 mahalle yolu ulaşıma açıldı

29.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:31
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle kapanan 104 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 9 ilçede yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan 104 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 9 ilçede yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan 104 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Akkışla'da 4, Bünyan'da 16, Develi'de 20, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'da 20, Sarıoğlan'da 8, Sarız'da 15, Yahyalı'da 10 ve Tomarza'da 5 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

Ayrıca yoğun tipi ve kar nedeniyle kapanan Bünyan'da 4, Develi'de 24, Pınarbaşı'da 30, Sarız'da 25, Tomarza'da 10 ve Yahyalı'da 3 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor.

Merkez ve ilçelerdeki 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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