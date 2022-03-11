Kayseri'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler

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Kayseri'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Vali Şehmus Günaydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz merkez ve bütün ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 11.03.2022 tarihinde eğitim öğretimin her kademesine (rehabilitasyon merkezleri dahil ) ara verilmiştir. Hamile, engelli ve gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır."

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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