Kayseri'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Vali Şehmus Günaydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz merkez ve bütün ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 11.03.2022 tarihinde eğitim öğretimin her kademesine (rehabilitasyon merkezleri dahil ) ara verilmiştir. Hamile, engelli ve gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır."