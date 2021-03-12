Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor
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Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor

12.03.2021 00:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:52
Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor

Kayseri'de akşam geç saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Kayseri'de akşam geç saatlerde başlayan kar yağışı nedeniyle kısa sürede cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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