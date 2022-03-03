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Kar yağışı etkili oluyor

AA, Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bırakırken kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı gibi kentin yoğun olduğu yerlerde yürümekte zorluk çekti.

Kentin yüksek kesimlerinde ise yoğun sis etkili oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Kar yağışı kent genelinde etkisini artırarak devam ediyor.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Murat Asil - Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, kar, Güncel, Haberler

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