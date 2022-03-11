Kayseri'de okullar tatil edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de okullar tatil edildi

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
 - Güncelleme:

KAYSERİ'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar, yollarda yürümekte zorlandı. Esnaf ise dükkanlarının önündeki karları temizledi. Belediye ekipleri kar temizleme araçları ile çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çok sayıda mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, 230 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime bugün ara verildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, kar yağışının gün boyunca süreceği, hava sıcaklığının ise en düşük eksi 5, en yüksek ise eksi 1 derece olacağı belirtildi.


Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

Kayseri'de okullar tatil edildi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kayseri, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title