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Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Haberler | Genel

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu Kayseri'de öğle saatlerinde etkisini göstere kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ - Kayseri'de öğle saatlerinde etkisini göstere kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile beraber kent beyaza bürünürken, güzel manzaralarda ortaya çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge geneli aralıklı kar yağışlı, Kayseri ve Sivas'ın doğusu yer yer yoğun kar yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor" denildi.

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

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İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Son Dakika Haberleri

Kayseri, kar, Genel, Haber

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