Kayseri'de kar yağışı - Haberler
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Kayseri'de kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Genel

Kayseri'de kar yağışı Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de kar yağışı

KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı ile beraber kent beyaza bürünürken, güzel manzaralarda ortaya çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinin akşam ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" denildi.

Kayseri'de kar yağışı

Kayseri'de kar yağışı

Kayseri'de kar yağışı

Kayseri'de kar yağışı

Kayseri'de kar yağışı

Kayseri'de kar yağışı

Kayseri'de kar yağışı

Kayseri'de kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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