KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de kar yağışı

KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı ile beraber kent beyaza bürünürken, güzel manzaralarda ortaya çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinin akşam ilk saatlerden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" denildi.