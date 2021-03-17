Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
17.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:21
Kayseri'de kar yağışı etkili olduKAYSERİ'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
KAYSERİ'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyu devam etti. Yer yer lapa lapa yağan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, ekipler kar temizleme çalışması yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı