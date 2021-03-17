Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

17.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:21

Kayseri'de kar yağışı etkili olduKAYSERİ'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyu devam etti. Yer yer lapa lapa yağan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, ekipler kar temizleme çalışması yaptı.

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de kar yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:05:44. #1.15#
title