Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
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Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

16.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:34
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyu devam etti. Yağış ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Öte yandan Belediye ekipleri şehir içinde, karayolları ekipleri ise şehirler arası yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.


Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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