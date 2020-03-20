Kayseri'de kar yağışı etkili oldu Kar yağışının etkili olduğu Cumhuriyet meydanından detay görüntüler Vatandaşlardan detay görüntüler Tramvaydan detay görüntü Cadde ve sokaklardan detaylar Kayseri'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu Cumhuriyet meydanından detay görüntüler Vatandaşlardan detay görüntüler Tramvaydan detay görüntü Cadde ve sokaklardan detaylar Kayseri'de bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı. Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu. Kaynak: AA