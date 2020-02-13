Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

13.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:22

KAYSERİ'de gece boyu etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.Kayseri'de gece boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri, kent merkezinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yollarda biriken karlar, iş makinelerin yardımıyla kaldırıldı. Kentte kar yağışı sonrası, okullar bugün tatil edildi.

Kaynak: DHA