Kayseri'de kar yağışı

27.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:38

KAYSERİ'nin 120 kilometre uzağındaki Sarız ilçesine sabah saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

Sarız'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, yerini sabaha karşı kara bıraktı. 1900 rakımlı ilçede 3 saat aralıksız yağan kar, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Karla kaplanan Kayseri- Kahramanmaraş karayolunda, sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve karayolları ekipleri de kar sonrası temizlik çalışması yaptı. İlçede gündüz hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.

Kaynak: DHA