Kayseri'de kar ve tipiden kapanan bazı yollar ulaşıma açıldı

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan bazı yollarda ulaşım sağlanmaya başladı.

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan bazı yollarda ulaşım sağlanmaya başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı'yı Kayseri, Gürün ve Şarkışla'ya bağlayan kara yolları, ekiplerin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Tır geçişine izin verilmeyen Pınarbaşı-Kahramanmaraş kara yolunu da açan ekipler, trafik akışına kapalı olan Sarız-Afşin kara yolunda ulaşımın sağlanması için aralıksız çalışıyor.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya