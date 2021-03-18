Kayseri'de 94 mahalle yolu ulaşıma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de 94 mahalle yolu ulaşıma açıldı

18.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:30
Kayseri'de 94 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 94 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 94 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 7, Bünyan'da 19, Develi'de 5, Felahiye'de 7, Kocasinan'da 18, Özvatan'da 4, Pınarbaşı'da 14, Sarıoğlan'da 5 ve Sarız ilçesinde 15 mahalle yolu olmak üzere toplam 94 mahalle yolunu gece boyu sürdürülen çalışmalar sonucu ulaşıma açtı. Öte yandan bu yıl kar mücadelesi yapılan 28 bin 304 kilometrelik yol ağında bin 769 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, gece, gündüz demeden ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadele etmeye devam ediyor. Merkezde de Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de, ana arterler, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yaptı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor. - KAYSERİ

Kayseri'de 94 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Cüneyt Çakır Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de 94 mahalle yolu ulaşıma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:31:37. #1.14#
title