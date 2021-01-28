Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 69 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 7 ilçede yoğun tipi ve kar nedeniyle kapanan 69 mahallenun yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle mücadelesini sürdürüyor.

Yoğun tipi ve kar nedeniyle kapanan Pınarbaşı'da 35, Sarız'da 9, Yahyalı'da 7, Tomarza'da 6, Bünyan'da 5, Develi'de 4 ve Talas'ta 3 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Sarız'da 15, Develi'de 10 ve Pınarbaşı'da 10 mahalle yolunda yoğun tipinin devam etmesi nedeniyle yol açma çalışmaları sürüyor.

Merkez ve ilçelerde 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışını sağlamak için mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin