Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 261 mahalle yolunun 172'si açıldı

13.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:52

Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 261 mahalle yolundan 172'si açıldı.



Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, kapanan yolları açmak için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolda 7 noktada 44 araç ve 102 personelle yapılan çalışmalar sonucu 15 ilçede 172 mahalle yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Kapalı 89 mahalle yolunu açmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA