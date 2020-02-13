Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 261 mahalle yolunun 172'si açıldı
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Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 261 mahalle yolunun 172'si açıldı

Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 261 mahalle yolundan 172'si açıldı.

13.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:52
Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 261 mahalle yolunun 172'si açıldı

'de kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 261 mahalle yolundan 172'si açıldı.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca, kapanan yolları açmak için yaklaşık 3 bin kilometrelik yolda 7 noktada 44 araç ve 102 personelle yapılan çalışmalar sonucu 15 ilçede 172 mahalle yolunda yeniden ulaşım sağlandı.

Kapalı 89 mahalle yolunu açmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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