Kayseri'de kar nedeniyle engelli, gazi ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin - Haberler
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Kayseri'de kar nedeniyle engelli, gazi ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin

Kayseri'de kar nedeniyle engelli, gazi ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, gazi ve hamile personele yarın izin verildi.

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, gazi ve hamile personele yarın izin verildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda 26 Ocak Çarşamba il genelinde engelli, gazi ve hamile çalışanların idari izinli sayılacağını belirtti.

Öte yandan, kent merkezinde akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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