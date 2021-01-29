Kayseri'de kar nedeniyle 96 köy yolu ulaşıma kapandı
29.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:20
Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatıyor.
Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, geceden beri aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte yollarda çalışma başlattı.
Ekipler, kapanan 200 yoldan 104'ünü ulaşıma açtı.
Kalan 96 yolda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün