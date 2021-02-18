Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

18.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:51
Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

KAYSERİ'de 2 gündür etkili olan kar, kenti beyaza bürüyerek, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

KAYSERİ'de 2 gündür etkili olan kar, kenti beyaza bürüyerek, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Erciyes Dağı, kendine hayran bıraktı. 


Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Kayseri'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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