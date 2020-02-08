Kayseri'de kar etkili oldu
Haberler » Güncel » Kayseri'de kar etkili oldu - Haber

Kayseri'de kar etkili oldu

KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

08.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:03
Kayseri'de kar etkili oldu

 

KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu. Vatandaşlar güne karla uyandı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sabah işe giden vatandaşlar kar nedeniyle yürümekte zorlandı. Belediyeye bağlı ekipler, kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Yeraltı çarşısı merdivenleri kaygan zemin nedeniyle kapatılırken, vatandaşlar yürüyen merdivenleri kullandı. Kar yağışının ise, gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler