Kayseri'de kar etkili oldu
Haberler » Güncel » Kayseri'de kar etkili oldu - Haber

Kayseri'de kar etkili oldu

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent, beyaza büründü.

04.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:14
Kayseri'de kar etkili oldu

'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent, beyaza büründü.

Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri şehir içi, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda önlemlerini artırdı. Kayseri- Ankara ve Malatya karayollarında tuzlama çalışması yapıldı. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler