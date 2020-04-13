Kayseri'de kapıcılarında korona virüs testi pozitif çıkan 2 bina karantinaya alındı
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Kayseri, Talas, 3. Sayfa

Kayseri'de kapıcılarında korona virüs testi pozitif çıkan 2 bina karantinaya alındı

Kayseri'de 2 ayrı apartmanda rahatsızlanarak hastaneye giden kapıcılarına yapılan korona virüs testleri pozitif çıkınca, apartmanlar karantina altına alındı.

13.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:07
Kayseri'de kapıcılarında korona virüs testi pozitif çıkan 2 bina karantinaya alındı

Kayseri'de 2 ayrı apartmanda rahatsızlanarak hastaneye giden kapıcılarına yapılan korona virüs testleri pozitif çıkınca, apartmanlar karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanının kapıcısı rahatsızlığı nedeni ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontroller sonrasında korona virüs testi pozitif çıkan kapıcının çalıştığı 14 katlı apartman karantina altına alındı.

Öte yandan Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 1801. Sokak üzerinde bulunan 8 katlı Çağırman apartmanının kapıcısının da rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Kapıcının çalıştığı apartmanda yaşayan 40 kişi, 14 günlük karantina sürecine alındı.

Polis ekipleri tarafından apartmanların giriş ve çıkışları kapatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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