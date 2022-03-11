Kayseri'de kapalı mahalle yolu kalmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de kapalı mahalle yolu kalmadı

AA - Murat Asil - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de kapalı mahalle yolu kalmadı

Kayseri'de karla mücadele çalışmaları kapsamında trafiğe kapalı mahalle yolu kalmadı.

Kayseri'de karla mücadele çalışmaları kapsamında trafiğe kapalı mahalle yolu kalmadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla'da 5, Bünyan'da 17, Develi'de 31, Felahiye'de 11, İncesu'da 6, Kocasinan'da 13, Özvatan'da 6, Pınarbaşı'da 55, Sarıoğlan'da 1, Sarız'da 34, Tomarza'da 36 ve Yahyalı'da 18 olmak üzere bin 864 kilometrelik yol ağında 233 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kapalı mahalle yolu kalmadı.

AA / Murat Asil - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title