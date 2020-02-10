10.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:42

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu Kayseri'de kapalı mahalle yolu kalmadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler etkili kar yağışı sonrası yaptıkları çalışmalarla kent merkezi ve ilçelerdeki tüm yolları trafiğe açtı.

Kent merkezindeki 450 kilometrelik yolda yapılan çalışmalar sonucu yol trafiğe kapanmadı.

Açıklamada ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin 16 ilçeye bağlı 498 mahallede de çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA