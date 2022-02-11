Kayseri'de kapalı köy yolu kalmadı

Kayseri'de karla mücadele çalışmaları kapsamında trafiğe kapalı köy yolu kalmadı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede kapanan 140 mahalle yolunu ulaşıma açarak, kapalı mahalle yolu bırakmadı.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kapalı mahalle yolu kalmadı.

Ekiplerin aralıksız çalışması sonucu, 20 Aralık 2021'den bugüne kadar 26 bin 824 kilometrelik yol ağında 3 bin 353 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.