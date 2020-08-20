Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'de kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı.
20.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:29
Kayseri'de kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 38 AAT 292 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda kanala düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA