Kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

02.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:30

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet kanala düştü.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet kanala düştü.

Edinilen bilgiye göre, H.O'nun (52) kullandığı 38 ABD 030 plakalı kamyonet, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzulca Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol ortasındaki kanala düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü H.O. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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