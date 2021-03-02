Kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı
02.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 22:30
Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet kanala düştü.
Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet kanala düştü.
Edinilen bilgiye göre, H.O'nun (52) kullandığı 38 ABD 030 plakalı kamyonet, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzulca Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol ortasındaki kanala düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralan sürücü H.O. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin