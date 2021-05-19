Kayseri'de kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı
Kayseri'de hafif ticari araç kanala düştü, sürücü yaralandı.
Kayseri'de hafif ticari araç kanala düştü, sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 38 ADK 323 plakalı hafif ticari araç, Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde sürücüsü Y.K'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun ortasındaki kanala düştü.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü Y.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin