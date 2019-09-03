Kayseri'de kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni boşalan kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden KASKİ personeli Ahmet Duran Karaçam, Pınarbaşı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde freni boşalan kanal açma aracının evin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden KASKİ personeli Ahmet Duran Karaçam, Pınarbaşı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Karslı Cami'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Karaçam'ın ailesi ve yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu ve vatandaşlar katıldı. Karaçam'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Büyükkılıç, Ahmet Duran Karaçam'ın ailesine ve yakınlarına taziyede bulunarak, acılarını paylaştı.
Hacılar ilçesinde KASKİ'ye ait kanal açma aracı bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrilmiş, kazada 3 belediye personeli ile evde bulunan bir kişi hayatını kaybetmişti.