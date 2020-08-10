Kayseri'de kamyonla çarpışan midibüsteki 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servis midibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
10.08.2020 20:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 20:30
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servis midibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ö. yönetimindeki 38 ABJ 162 plakalı işçi servis midibüsü, Belsin 19 Mayıs Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda M.B'nin kullandığı 38 ZD 822 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan servis aracındaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA