Kayseri'de kamyonet sürücüsü şüpheli, çarptığı otomobildeki 15 bin lirayı alarak kaçtı Kayseri'de kamyonetle takip ettiği otomobile çarpan şüpheli, sürücünün inmesi üzerine araçtan yaklaşık 15 bin lirayı alarak kaçtı.

Kayseri'de kamyonetle takip ettiği otomobile çarpan şüpheli, sürücünün inmesi üzerine araçtan yaklaşık 15 bin lirayı alarak kaçtı. İddiaya göre, 38 ADE 016 plakalı otomobiliyle Kocasinan Bulvarı'nda seyir halinde olan O.C.İ'ye, sürücüsü belirlenemeyen 38 KE 924 plakalı kamyonet çarptı. O.C.İ'nin araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, otomobilde bulunan yaklaşık 15 bin lirayı aldı. Şüpheli, kamyonetle olay yerinden uzaklaştı. Parasının çalındığını fark eden O.C.İ'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA