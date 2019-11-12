Kayseri'de Kamu-Sen'den bütçe tepkisi

12.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:08

Kayseri'de Kamu-Sen İl Temsilciliği tarafından "Bu Bütçe Memurun Bütçesi Değil" konulu basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, 2020 Yılı Merkezi Bütçe Tasarısı görüşmelerini protesto etti.

Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, yaptığı açıklamada, "Sosyal devlet olma ilkesini hiçe sayan, toplumumuzun büyük bir kesimini göz ardı ederek, çalışanlardan alınacak vergilere bel bağlayan 2020 bütçesi, memurun bütçesi değildir." dedi.

Bu bütçeyle 2020 yılının, başta kamuda çalışanlar olmak üzere tüm vatandaşlar için geçmiş yıllardan daha da zor geçeceğini savunan Ünal, şöyle devam etti:

"Hepimizin bildiği gibi bütçe, devletin gelirlerinin ve bu gelirlerin nerelere dağıtılacağının belgesidir. Biz bu bütçede, gelirlerin kamu çalışanlarından kesilen vergilerle elde edileceğini ama gelirin paylaşımında memurun adının dahi olmadığını görüyoruz. Tasarıya memur maaşlarına ilişkin bir düzenleme eklenmek zorunda."

Kaynak: AA