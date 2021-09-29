Kayseri'de kamu kurumu deposundan hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kamu kurumu deposundan yaklaşık 60 bin lira değerinde malzeme çalınması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir kamu kurumu deposundan yaklaşık 60 bin lira değerinde çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu, hırsızlık şüphelisinin U.A. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.