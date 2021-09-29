Kayseri'de kamu kurumu deposundan hırsızlığın şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de kamu kurumu deposundan hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de kamu kurumu deposundan hırsızlığın şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de bir kamu kurumu deposundan yaklaşık 60 bin lira değerinde malzeme çalınması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kamu kurumu deposundan yaklaşık 60 bin lira değerinde malzeme çalınması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir kamu kurumu deposundan yaklaşık 60 bin lira değerinde çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu, hırsızlık şüphelisinin U.A. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

Polisten kaçmak için elini direksiyondan çekip havaya ateş açan şahıs kaza yaparak öldü

 Yakalandığı sırada polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katiline 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Yakalandığı sırada polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katiline 15 yıl 9 ay hapis cezası verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Ebru Gündeş
Spor Müge Anlı Sergen Yalçın Alex Teixeira Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Fatih Terim Şans Oyunları Yemek Tarifleri Armin Laschet Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de kamu kurumu deposundan hırsızlığın şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 20:04:20. #1.12#