KAYSERİ'DE KALFANIN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI, TÜM BERBER VE KUAFÖRLER TESTTEN GEÇTİ
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KAYSERİ'DE KALFANIN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI, TÜM BERBER VE KUAFÖRLER TESTTEN GEÇTİ

KAYSERİ'de kadın kuaförün yanında çalışan kalfanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, kentte tüm berber ve kuaförlere tedbir amacıyla test yapılması kararlaştırıldı.

KAYSERİ'DE KALFANIN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI, TÜM BERBER VE KUAFÖRLER TESTTEN GEÇTİ
05.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:25

KAYSERİ'de kadın kuaförün yanında çalışan kalfanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, kentte tüm berber ve kuaförlere tedbir amacıyla test yapılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 600 kişiyi kapsayan ve dün başlayan test işlemi bugün sona erecek.

Kayseri'de kısa süre önce kuaför salonunda çalışan kalfa, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İsmi açıklanmayan kalfanın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kalfanın çalıştığı kuaför salonu koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle kapatıldı. Kuaförde çalışanlar da evlerinde karantina altına alındı.

Ayrıca tedbir amacıyla kentte tüm berber ve kuaför salonlarında çalışanlara koronavirüs testi yapılması kararlaştırıldı. Dün, İl Sağlık Müdürlüğü'nün, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhanettin ek hizmet binasındaki test merkezinde erkek berber ve kuaförler salonlarında çalışanlara test yapıldı. Bugün ise kadın kuaför salonlarında çalışanlardan test için numune alındı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alpaslan, berber ve kuaför esnafı olarak 50 günlük bir aranın ardından 11 Mayıs'ta belirlenen kurallar çerçevesinde çalıştıklarını söyleyerek, "Kadın kuaföründe çalışan kişide yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine iş yeri tedbiren karantina altına alındı. Kalfa olarak çalışan kişiye daha sonra yapılan testler ise, negatif çıktı. Biz tüm ihtimalleri göz önüne alarak berber ve kuaförlerimize test yapılmasını sağladık. Sonuçlar kısa zaman içinde belli olacak. Şuan hiç bir sorun yok" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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