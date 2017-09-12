Kayseri'de Kalfa ve Ustalara Telafi Eğitimi

Genel lise mezunları ile ilköğretim mezunu kalfa ve ustaların, telafi eğitiminde başarılı olmaları halinde meslek lisesi diploması almalarına olanak sağlandığı bildirildi.



Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4702 sayılı kanunun 19. maddesi ile 3308 sayılı mesleki eğitim kanununun 35. maddesinde yapılan değişiklikle genel lise mezunlarıyla ilköğretim mezunu kalfa ve ustaların, telafi eğitimine devam ederek başarılı olmaları halinde bitirdikleri alana ait meslek lisesi diploması almalarına olanak sağlandı.



Telafi eğitimine devam etmek isteyen adayların, tercih sırasına göre devam etmek istedikleri meslek alanını gösteren bir dilekçeyle telafi eğitiminin yapılacağı okul müdürlüğüne 11 - 22 Eylül 2017 tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.



Her bir programın eğitimine başlanabilmesi için ilgili programlara kayıt yaptıran öğrenci sayısının en az 12 olması zorunludur.



Yapılan başvurunun 12'den az olması halinde, o alanlarda yapılacak telafi eğitimi, İl Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde birleştirilerek sınıf oluşturulacak duruma gelirse uygun bir okulda telafi eğitimi uygulamasına imkan sağlanacak.



Telafi eğitimine kayıt yaptıracaklardan diploma veya öğrenim belgesinin onaylı birer örneği, yeterli sayıda fotoğraf, pul, zarf, ikamet ve askerlik durum belgesi, kalfa ile ustalar için ayrıca alanda çalışma süresini gösteren belgeler istenecek.