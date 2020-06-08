Kayseri'de kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Kayseri'de ödenmeyen telefon hattı faturası yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de ödenmeyen telefon hattı faturası yüzünden çıkan tartışmada bir kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Serdar Ç. (50) ile yaşı küçük olduğu için kendi adına aldığı telefon hattını verdiği A.T. (16), Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Ilıcak Sokak'ta fatura borçlarını ödemediği gerekçesiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, Serdar Ç'yi bıçakla kalbinden yaraladı. 112 Acil Servis ekibince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Serdar Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı A.T, emniyetteki işlemleri tamamlanınca sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA