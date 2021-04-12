Kayseri'de kadınları ramazanda bolca tüketilen mantının telaşı sardı

Kayseri'de kadınlar, yarın başlayacak ramazan ayı botunca iftar sofralarında tüketmek için mantı hazırlama telaşına girdi.

Kayseri'de kadınlar, yarın başlayacak ramazan ayı botunca iftar sofralarında tüketmek için mantı hazırlama telaşına girdi.

Kayseri denilince akla gelen ancak Anadolu'nun çeşitli kentlerinde de farklı şekillerde yapılan mantı, zahmetli olmasıyla biliniyor.

Kadınlar, uzun süren işlemlerinden dolayı genellikle bir araya gelerek imece usulü yaptıkları mantıyı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genellikle evlerinde hazırlıyor.

En meşhuru etlisinin yanı sıra tepsi mantısı, peynirli mantı, patates, yağ ve Çerkes mantısı da sofraları süslüyor.

Yumurta, tuz ve su karışımına un eklenerek yapılan sert mantı hamuru, kadınlarca "beze" adı verilen parçalara ayrılıyor. Oklava ile açılan hamurdan 1'er santimetre genişliğinde şeritler kesiliyor ve yine aynı ölçüde kare hamurlar elde ediliyor.

Mantının içi, soğan ve kıymanın tuz, karabiber ve toz biberle yoğrulmasıyla elde edilen karışımla dolduruluyor.

Kare kesilen hamura iç harcından konularak, ters köşeler karşılıklı olarak kapatılıyor. Hazırlanan mantılar, kaynamış tuzlu suda haşlanıyor. Haşlanmış mantıların üzerine "can suyu" adı verilen su dökülerek mantı hazırlanıyor.

Kayseri mantısı, salçalı su ve sarımsaklı yoğurtla üzerine bazen sumak bazen de nane ilave edilerek servis ediliyor.

"Kayseri mantısının yapımı zor ama yemesi kolay ve lezzetli"

Hem ailesi için hem de ev bütçesine katkıda bulunmak amacıyla mantı yapan Elif Aslaner, AA muhabirine, Kayseri mantısının, küçüklüğüyle meşhur olduğunu söyledi.

Mantı hamurunun sert olması gerektiğini belirten Aslaner, "Hamur çok ince de olmayacak kalın da. Eskiden komşularla toplanır mantıyı öyle yapardık. Bugün bana, ertesi gün başka bir komşuya mantı doldururduk. İki yıldır herkes kendi evinde yapıp yiyor, misafir de yok zaten. Kayseri mantısının yapımı zor ama yemesi kolay ve lezzetli." diye konuştu.

Ev hanımı Dilber Türkel de iftar ve sahur için mantının yanı sıra yaprak sarması, içli köfte, katmer ve kete gibi hazırlıklar da yaptığını dile getirdi.

Mantıyı hazırlayıp buzluğa koyduklarını anlatan Türkel, "Eskiden mantıyı çok kalabalık yapardık şimdi öyle yapamıyoruz. Kayseri mantısının küçük olması önemlidir. Biz Yozgatlıyız, bizim mantılarımız iri olur, eti bol olur. Günü birlik yapılan mantı aslında daha lezzetli oluyor. Biz de Kayseri'ye gelince buzluğa atmayı öğrendik, bu şekilde tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin