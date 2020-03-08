Kayseri'de kadınlar 8 Mart'ı kutladı
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Dünya Kadınlar Günü, Kayseri, 8 Mart, Güncel

Kayseri'de kadınlar 8 Mart'ı kutladı

KAYSERİ'de, bir araya gelen kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, vatandaşlara karanfil dağıttı.

08.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:13
Kayseri'de kadınlar 8 Mart'ı kutladı

KAYSERİ'de, bir araya gelen kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, vatandaşlara karanfil dağıttı.

Kayseri'de bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadılar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kadınlar daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Burada grup adına konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Özer, "Kadınlarımızın önemli bir hakkı elde ettiği günden ziyade, kadın cinayetlerinde yitirdiğimiz kadınları andığımız, tecavüz ve tacizlerle örselenen kadınlarımızla dayanışma içinde olduğumuz, kadınlarımızın elinden alınmaya çalışıldığı haklarını bir kez daha en yüksek şekilde dile getirdiğimiz bir güne dönüşmüştür. Oysa ne kültürümüzde ne de bu ülkenin temellerinde kadın erkekten farklı farklı görülmemiştir" dedi. Kadınlar daha sonra, vatandaşlara karanfil dağıtarak, yine aynı meydanda bulunan alışveriş merkezine kadar yürüdü.


Kaynak: DHA

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Manşet

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