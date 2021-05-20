Kayseri'de kadın öğretmeni tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde sokakta kadın öğretmeni tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Kayseri'nin Talas ilçesinde sokakta kadın öğretmeni tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi Taslak Sokak'ta, T.T. birlikte yürüdüğü özel bir okulda öğretmen olan A.N.S'ye (26) tabancayla ateş etti.

Ardından intihar girişiminde bulunan T.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri öğretmen A.N.S'nin hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından öğretmenin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olay yerine gelen öğretmenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya