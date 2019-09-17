Kayseri'de kaçakçılık operasyonu
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kozmetik ürünleri ve elektronik malzeme sattıkları iddia edilen 4 şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu kapsamda son bir haftada yapılan operasyonlarda 5 bin kaçak kozmetik ürün ile elektronik malzeme ele geçirildi.