Kayseri'de kaçakçılık operasyonu

20.08.2019 12:04

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Erciyes yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada, 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Araçta bulunan C.Ç. ve B.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA