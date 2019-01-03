Kayseri'de Kaçak Telefon Operasyonu
Kayseri'de iş yerlerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi.
Kayseri'de iş yerlerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı iş yerlerinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarı üzerine iş yerlerine düzenledikleri operasyonda, klonlanarak satışa hazır hale getirilmiş gümrük kaçağı 21 cep telefonu buldu.
Gözaltına alınan M.A.K ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA