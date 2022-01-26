Kayseri'de kaçak sigara üretilen adreslere operasyon düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak sigara üretilen adreslere düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara, makaron ve tütün satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda zanlı T.Y'nin merkez Kocasinan ilçesindeki 2 farklı adresinde ve kullandığı araçlarda arama yapıldı.

Aramada, 50 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 45 bin 200 bandrolsüz dolu makaron, 40 kilo 250 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, makaron doldurmak için kullanılan dijital elektronik makina ve 250 mentol kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Y, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.